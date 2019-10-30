В Воложинском районе отреставрировали братскую могилу

В деревне Маньковщина Воложинского района завершили восстановление памятника воинам Великой Отечественной войны. За реставрацию монумента взялись активисты общественного объединения "Возрождение" совместно с учениками и учителями средней школы деревни Яршевичи. Они отшлифовали поверхность памятника и покрыли защитной краской, также установили скамейки. А прямо в эти минуты там проходит акция-реквием. Позже во Всехсвятский храм Минска доставят капсулы с землей братских могил из каждого района страны. Международный проект "Во славу общей Победы" поможет восстановить братские могилы по всей территории Беларуси.