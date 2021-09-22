Вопросы инклюзивного образования в Беларуси обсудила в Воложинском социальном центре

Вопросы инклюзивного образования и возможность стать востребованным в обществе для людей с ограниченными физическими возможностями и особенностями развития обсуждались во время круглого стола "Семья и инклюзивное общество" в Воложинском социальном центре. Кроме депутатов, представителей разных сфер, в обсуждении принимали участие и родители детей-инвалидов, взрослые воспитанники Ивенецкого дома-интерната, люди с ограниченными физическими возможностями, которые, несмотря на такие обстоятельства, достигли значительных успехов в жизни и бизнесе.