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Вопросы инклюзивного образования в Беларуси обсудила в Воложинском социальном центре
Вопросы инклюзивного образования и возможность стать востребованным в обществе для людей с ограниченными физическими возможностями и особенностями развития обсуждались во время круглого стола "Семья и инклюзивное общество" в Воложинском социальном центре. Кроме депутатов, представителей разных сфер, в обсуждении принимали участие и родители детей-инвалидов, взрослые воспитанники Ивенецкого дома-интерната, люди с ограниченными физическими возможностями, которые, несмотря на такие обстоятельства, достигли значительных успехов в жизни и бизнесе.
ВоспитанникиВоложинского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации подготовили выставку своих сувенирных изделий "Белорусский уголок". На интерактивных площадках дети участвовали в мастер-классах по созданию сувениров,выпеканию блинов.
Во время встречи также обсуждались вопросы интеграции людей с ограниченными физическими возможностями в социальное окружение, варианты их трудоустройства.
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