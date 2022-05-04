В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Основная цель - проверить готовность к оперативному реагированию на кризисные ситуации как на земле, так и в воздухе.



Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе. Проверка носит комплексный характер. Пристальное внимание уделяется обеспечивающим системам, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей. Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. В ходе проверки спланировано перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования. Просим жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными с учетом видимости и погодных условий.

