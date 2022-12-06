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В Вооруженных Силах Беларуси начались плановые занятия по боевой готовности
В Вооруженных Силах Беларуси начались плановые занятия по боевой готовности. Об этом сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу Министерства обороны.
Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки. Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления. Основные цели - поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне, повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки.
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