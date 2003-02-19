В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности. Личный состав 120-й механизированной бригады приступил к совершению комбинированного марша в назначенный район. Впереди у бойцов тактические учения и выполнение задач по предназначению. Тем временем 11-ая механизированная и 103-я воздушно-десантная бригады успешно прошли испытание боем и возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Призыв военнообязанных из запаса продолжается. В рамках проверки планируется, что на сборы прибудут около 1 400 резервистов.