3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности
В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности. Личный состав 120-й механизированной бригады приступил к совершению комбинированного марша в назначенный район. Впереди у бойцов тактические учения и выполнение задач по предназначению. Тем временем 11-ая механизированная и 103-я воздушно-десантная бригады успешно прошли испытание боем и возвращаются в пункты постоянной дислокации.
Призыв военнообязанных из запаса продолжается. В рамках проверки планируется, что на сборы прибудут около 1 400 резервистов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
На обновленном участке трассы М8 открылось движение транспорта
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов