В Вооруженных силах Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности

В одну из механизированных бригад страны уже призвано около 600 военнослужащих запаса. На данный момент проводится боевая слаженность. Проходят занятия по предметам боевой подготовки, а также контрольные и тактико-специальные занятия, в том числе стрельба из штатного оружия. После этого бойцы подразделения совершат марш с преодолением водной преграды в район выполнения задач.

