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В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности
В войсках Западного оперативного командования в высшую степень боевой готовности приведен Центр технического обеспечения. Для оптимальной работы призвано более 170 военнообязанных из запаса. К этому моменту техсостав занял назначенный район на Обуз-Лесновском полигоне. Среди основных задач - ремонт гусеничной и колесной техники. Впрочем, у личного состава Центра находится время и для отдыха. С концертной программой на полигон совершил визит Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил и исполнил песни из своего репертуара.
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