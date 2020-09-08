В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности

В войсках Западного оперативного командования в высшую степень боевой готовности приведен Центр технического обеспечения. Для оптимальной работы призвано более 170 военнообязанных из запаса. К этому моменту техсостав занял назначенный район на Обуз-Лесновском полигоне. Среди основных задач - ремонт гусеничной и колесной техники. Впрочем, у личного состава Центра находится время и для отдыха. С концертной программой на полигон совершил визит Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил и исполнил песни из своего репертуара.