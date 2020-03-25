В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности

Второй этап предполагает мониторинг подразделений сил специальных операций. Витебские и брестские десантники переместились в районы сосредоточения и приступили к выполнению учебно-боевых задач. Например, бойцы 103-й бригады после марша в назначенный район отработали вопросы маскировки, охраны и разведки. Основное внимание на этом этапе учения уделялось вопросам слаживания батальонов и подразделений обеспечения. То есть работа в тандеме. А уже на полигоне Домановский со средствами усиления провели батальонные тактические учения десантники 38-й Брестской бригады. Эти маневры - очередной этап совершенствования подразделений сил специальных операций для борьбы с терроризмом, а также проверка их способности выполнить поставленные задачи в любых условиях.



