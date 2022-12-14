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В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности
Военнослужащие 7-го инженерного полка продолжают выполнять задачи в рамках внезапной проверки боевой готовности белорусских Вооруженных Сил.
Накануне бойцы понтонной роты навели переправу через реку Березину. Предварительно была проведена инженерная разведка местности, а с помощью гусеничного плавающего транспортера ПТС-2 устранен ледовый затор.
Проверка боеготовности ВС проходит под руководством Госсекретариата Совета безопасности.
Внезапная проверка боевой готовности начата по поручению Главнокомандующего Вооруженными Силами нашей страны. Известно, что проверке подвергаются части сил немедленного реагирования, то есть те воинские части, которые в первую очередь будут решать задачи в случае обострения обстановки как на границе, так и внутри страны.
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