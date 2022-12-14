В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности

Накануне бойцы понтонной роты навели переправу через реку Березину. Предварительно была проведена инженерная разведка местности, а с помощью гусеничного плавающего транспортера ПТС-2 устранен ледовый затор.

Внезапная проверка боевой готовности начата по поручению Главнокомандующего Вооруженными Силами нашей страны. Известно, что проверке подвергаются части сил немедленного реагирования, то есть те воинские части, которые в первую очередь будут решать задачи в случае обострения обстановки как на границе, так и внутри страны.