В Вооруженных Силах Беларуси продолжаются плановые мероприятия по боевой подготовке

Накануне в воздушном пространстве были проведены полеты авиации в рамках охраны государственной границы. А на полигонах мотострелковые и танковые подразделения отработали занятия по тактической и инженерной подготовке. Также продолжается подготовка к проведению батальонных тактических учений с боевой стрельбой. Задействованы в эти дни и зенитно-ракетные артиллерийские дивизионы. Они занимаются спецподготовкой и обслуживанием техники ВВС и войск ПВО. После выполнения поставленных задач артиллерийские войска, как и другие воинские соединения, получат оценку своей работы от командования Вооруженных сил.