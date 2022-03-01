В Вооруженных силах Беларуси проводятся плановые занятия по боевой подготовке

Плановые занятия по боевой подготовке проходят в Вооруженных силах Беларуси. Идут тактико-строевые занятия, учебные стрельбы, занятия по специальной подготовке. Комплекс мероприятий прошел и в частях сил спецопераций. Это подразделения в Бресте, Витебске и Марьиной Горке. И еще раз в Министерстве обороны подчеркнули: белорусские военнослужащие выполняют задачи в соответствии с планом учебной подготовки и только в пределах границ Беларуси и участия в специальной военной операции на территории Украины не принимают. При этом часть сил и средств военного ведомства выполняют задачи по усилению охраны участков госграницы, в том числе на ее южном направлении.