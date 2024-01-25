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В Вооруженных Силах Беларуси выбирают лучших танкистов
Лучших танкистов определяют в Беларуси. Соревнования проходят в эти дни в Борисовском районе - на 227-м общевойсковом полигоне. Десять экипажей из механизированных бригад и 72-го гвардейского Объединенного учебного центра соревнуются в трех номинациях: лучший командир, наводчик и механик-водитель. Военнослужащие выполняют стрельбы из вооружения танка Т-72Б, а механики-водители соревнуются в вождении танков, преодолевая различные препятствия.
По итогам соревнований лучшие экипажи получат шанс представлять страну на армейских играх в конкурсе "Танковый биатлон".
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