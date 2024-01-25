В Вооруженных Силах Беларуси выбирают лучших танкистов

Лучших танкистов определяют в Беларуси. Соревнования проходят в эти дни в Борисовском районе - на 227-м общевойсковом полигоне. Десять экипажей из механизированных бригад и 72-го гвардейского Объединенного учебного центра соревнуются в трех номинациях: лучший командир, наводчик и механик-водитель. Военнослужащие выполняют стрельбы из вооружения танка Т-72Б, а механики-водители соревнуются в вождении танков, преодолевая различные препятствия.