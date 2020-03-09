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В Вооруженных Силах начался второй этап проверки боеготовности

В Вооруженных Силах Беларуси начался второй этап комплексной проверки войск. В высшую степень боеготовности приведен ряд воинских частей и подразделений Вооруженных Сил. Планируется, что более тысячи военнослужащих будут призваны из запаса. Всего задействуют около шести тысяч человек и свыше двухсот единиц техники.

Александр Вольфович, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси: "Данный этап проверки является логическом продолжением мероприятий. Главная цель - это проверка готовности, способности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке днем и ночью, а также совершенствование тактической выучки войск".

В рамках проверки пройдет мониторинг состояния вооружения и техники, в том числе находящейся на хранении. Завершится этап комплексными тактическими учениями.

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