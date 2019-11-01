В Вооруженных Силах подвели итоги учебного года

В Вооруженных Силах Беларуси подвели итоги прошедшего учебного года. Обсуждение результатов состоялось в рамках оперативного сбора, который прошел в войсковой части в Мачулищах и Военной академии. На первом этапе сбора - занятие, где участники ознакомились с новыми и модернизированными образцами военной и специальной техники, а также обсудили перспективы развития систем вооружения.



Накануне во время второго этапа оперативного сбора состоялось заседание коллегии Министерства обороны, на котором военные определили задачи на будущий учебный год.



