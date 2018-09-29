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В Вооруженных Силах продолжается призыв военнообязанных из запаса в рамках проверки боевой готовности

Идет поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов столицы, а также Минской и Гомельской областей. Планируется, что в подразделения 46-го арсенала и 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты поступит порядка 650-ти военнообязанных из запаса и около 20-ти единиц техники. Завершится проверка боеготовности проведением штабных тренировок и тактико-специальных учений. 

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