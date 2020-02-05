В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжается комплексная проверка

Накануне подразделения зенитных, ракетных и радиотехнических войск совершили марши в назначенные районы и приступили к оборудованию позиций. Также на боевое дежурство заступили экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24 и истребителей МиГ-29. Воинские части и подразделения 6-й, 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад проводят стрельбы из танков. В ходе учений задействованы Обуз-Лесновский, Гожский, Борисовский и Осиповичский полигоны.