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В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжается комплексная проверка
Накануне подразделения зенитных, ракетных и радиотехнических войск совершили марши в назначенные районы и приступили к оборудованию позиций. Также на боевое дежурство заступили экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24 и истребителей МиГ-29. Воинские части и подразделения 6-й, 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад проводят стрельбы из танков. В ходе учений задействованы Обуз-Лесновский, Гожский, Борисовский и Осиповичский полигоны.
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