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В Вооруженных Силах завершились двусторонние комплексные учения, определенные методики будут внедрены в практику подготовки белорусской армии

Двусторонние комплексные учение в Вооруженных Силах Беларуси завершены. По заверению начальника Генштаба, получен большой практический опыт, который ляжет в основу подготовки военных.

Как известно, маневры проводились на полигонах трех областей. В ходе учений армейцы использовали силы разведки, отрабатывали вопросы перемещения пункта управления на различной местности.

"Активная фаза учений вышла на завершающую стадию. Люди получили большой практический опыт: мы отработали ряд теоретических положений, которые были разработаны. Наметили дальнейшие пути развития вопросов применения разносторонних сил и средств, которые имеются у нас в Вооруженных Силах", - сообщил, начальник Генштаба ВС - первый замминистра обороны Беларуси Виктор Гулевич.

После будет проведен анализ, а все успешно реализованные методики будут внедрены в практику подготовки белорусской армии. Силы и средства, задействованные в учениях, в ближайшие дни вернутся в пункты постоянной дислокации.

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