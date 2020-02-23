В вопросе с Грушевским парком в столице поставлена точка

Важно не только жить в комфортных условиях (чтобы крыша не протекала и штукатурка не сыпалась), но и, выходя уже на улицу, иметь возможность недалеко от дома прогуляться всей семьей, прокатиться на велосипеде. Но порой найти зеленый оазис непросто. А иногда и отстоять его. Как в ситуации с Грушевским сквером. Напомним, тема долгое время не давала покоя жителям Московского района. Минчане были против строительства нового жилого комплекса. Ведь из-за уплотнения пришлось бы уменьшить парковую территорию и вырубить деревья. В ситуацию вмешался Президент.Жителей столицы услышали. На неделе в вопросе поставили точку. По поручению Главы государства председатель Совета Республики Наталья Кочанова лично изучила и оценила все риски, встретилась с местными жителями, администрацией района и представителями компании-застройщика. Выслушав все аргументы сторон, решено: застройка и благоустройство будут вестись так, чтобы сквер не пострадал.



