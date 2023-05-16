В Вороново автономный пожарный извещатель спас многодетную семью

В Вороново автономный пожарный извещатель разбудил семью, когда в квартире загорелся книжный шкаф. Датчик смог распознать дым в самом начале, минимизировав последствия ЧП. Что стало причиной пожара и часто ли гаджеты спасают жизнь людям?

Подробности у Владимира Королева.

Датчик спасения

- МЧС Вороново, чем помочь? Что у вас случилось?

- В Вороново возгорание.

- Дом горит?

- Не дом, в стенке какое-то возгорание было.

Это один из звонков в службу спасения. Пожар в жилом доме ранним утром выходного дня - ситуация не самая простая. От сложности и интенсивности возгорания зависит количество расчетов, поэтому по протоколу выезжает сразу несколько пожарных расчетов. Ожоги и отравление продуктами горения - самые частые последствия огня в квартире.

Всю семью - родителей и пятерых детей - разбудил автономный пожарный извещатель. Датчик, определив задымленность, пронзительным шумом потревожил не только постояльцев квартиры, но и соседей. К моменту приезда спасателей вся семья - родители и пятеро несовершеннолетних детей - была на улице. Пострадавших от пожара нет.

Основная рассматриваемая версия ЧС - короткое замыкание светодиодной ленты. Но самое примечательное - это роль АПИ, который разбудил семью. Хозяин успел своевременно ликвидировать возгорание, в то время как супруга успела позвонить спасателям и вывести своих детей. Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси

За 2022 год автономный пожарный извещатель спас 65 человек

Во сне люди не чувствуют запаха гари, а значит могут надышаться вредными веществами. В продуктах неполного горения содержится сажа, оксид углерода или азота, сероводород, альдегиды. С кислородом воздуха они способны образовывать взрывоопасные смеси. Дымовые газы могут вызвать смерть по истечении нескольких минут. Их действие усугубляется при повышении температуры. Пожарный извещатель позволяет заранее предупредить постояльцев о надвигающейся беде и минимизировать последствия ЧП.