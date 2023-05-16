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В Вороново автономный пожарный извещатель спас многодетную семью
В Вороново автономный пожарный извещатель разбудил семью, когда в квартире загорелся книжный шкаф. Датчик смог распознать дым в самом начале, минимизировав последствия ЧП. Что стало причиной пожара и часто ли гаджеты спасают жизнь людям?
Подробности у Владимира Королева.
Датчик спасения
- МЧС Вороново, чем помочь? Что у вас случилось?
- В Вороново возгорание.
- Дом горит?
- Не дом, в стенке какое-то возгорание было.
Это один из звонков в службу спасения. Пожар в жилом доме ранним утром выходного дня - ситуация не самая простая. От сложности и интенсивности возгорания зависит количество расчетов, поэтому по протоколу выезжает сразу несколько пожарных расчетов. Ожоги и отравление продуктами горения - самые частые последствия огня в квартире.
Всю семью - родителей и пятерых детей - разбудил автономный пожарный извещатель. Датчик, определив задымленность, пронзительным шумом потревожил не только постояльцев квартиры, но и соседей. К моменту приезда спасателей вся семья - родители и пятеро несовершеннолетних детей - была на улице. Пострадавших от пожара нет.
Основная рассматриваемая версия ЧС - короткое замыкание светодиодной ленты. Но самое примечательное - это роль АПИ, который разбудил семью. Хозяин успел своевременно ликвидировать возгорание, в то время как супруга успела позвонить спасателям и вывести своих детей.
За 2022 год автономный пожарный извещатель спас 65 человек
Во сне люди не чувствуют запаха гари, а значит могут надышаться вредными веществами. В продуктах неполного горения содержится сажа, оксид углерода или азота, сероводород, альдегиды. С кислородом воздуха они способны образовывать взрывоопасные смеси. Дымовые газы могут вызвать смерть по истечении нескольких минут. Их действие усугубляется при повышении температуры. Пожарный извещатель позволяет заранее предупредить постояльцев о надвигающейся беде и минимизировать последствия ЧП.
По данным МЧС, только в прошлом году благодаря пожарному извещателю спасены 65 человек, 13 из них дети. Спасатели рекомендуют устанавливать подобные датчики в каждую жилую комнату.
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