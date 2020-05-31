В воскресенье чиновники проинспектировали медучреждения

Постоянный контроль государства за лечением коронавирусных больных, атакже пациентов с другими заболеваниями. В зоне самого пристального внимания медиков и те, и другие. Все они получают своевременную и необходимую помощь.



Поручение Главы государства - не ослаблять контроль за ситуацией с COVID и при этом не забывать и о других болезнях - на карандаше у всех необходимых звеньев вертикали власти. Даже в выходной день воскресенье чиновники посещают медучреждения, отслеживая все происходящее собственноручно. Об этом наш оперативный репортаж.



Рассказывает Евгений Горин.



Коронавирус под контролем. Да и все остальные пациенты охвачены вниманием медиков. За трое суток - более ста операций. Со вторника 4 корпус Минского онкологического диспансера стал принимать по профилю. Пациенты из Рогачева, Дзержинска, других мест.



Кстати, на время, когда здесь лечили заразившихся коронавирусом, пациентам с диагнозом "злокачественная опухоль" оказывалась вся необходимая помощь, в том числе и хирургическая - в РНПЦ онкологии. Да и здесь для самых тяжелых случаев оставили 30 коек радиологического профиля.





Наталья Кочанова инспектирует онкологический диспансер

Глава Совета Республики Наталья Кочанова инспектирует, как онкологический диспансер возвращается к нормальной работе. 60 свежеподготовленных коек в радиологическом отделении будут в понедельник ждать пациентов с 12 часов дня. С этой пятницы здесь готовят буквально каждый сантиметр: моют, проветривают, кварцуют, дезинфицируют.

Пообщавшись с недавно прибывшими пациентами, Наталья Ивановна интересуется теперь уже у медперсонала: а как были организованы дежурства и условия труда медиков, лечивших COVID-больных? Не заразился ли кто на работе?

И тут же вопрос в лоб - а что с надбавками для медиков, которые установил Глава государства? Только по-честному.

Даже онкологическая поликлиника в это время работала в привычном режиме - ежедневно принимала по 800 посетителей. Так обычно происходило до пандемии. А основной диспансер уже работает по профилю.

"Красные зоны", где врачи все еще на передовой, сегодня посетили чиновники Минздрава

А так называемые красные зоны, где врачи все еще на передовой, сегодня посетили чиновники Минздрава. Владимир Караник был в 5-й больнице. Его первый заместитель Пиневич - во второй клинической. В выходные дни сотрудники министерства смотрят столичные клиники, в будние - региональные. Практически в таком режиме работают с самого первого коронавирусного пациента.