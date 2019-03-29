В воскресенье в "Главном эфире" - посевная - настоящая проверка на выносливость

По традиции в разгар посевной наши корреспонденты меняют профессию. Моя коллега Надежда Сербиненко отправилась в Солигорский район, чтобы взять мастер-класс по вождению у трактористки с 20-летним стажем. Светлана Сачко наравне с мужчинами трудится в полях. Она сама может разобрать и собрать свой трактор. В эти дни вместе со всем коллективом хозяйства Светлана сеет яровые культуры. Специально для нашей съемочной группы она согласилась раскрыть тонкости управления "Беларусом".



Посевная для аграриев - настоящая проверка на выносливость. Успеть засеять семена в установленный срок и получить достойный урожай - такие задачи поставлены перед всеми хозяйствами страны. В это воскресенье в "Главном эфире" мы проследим сложный путь от подготовки почвы и обработки семян еще в бункерах до первых зеленых ростков. Узнаем, как защищают семена от болезней, что в обеденном меню аграриев с доставкой в поле. Горячая посевная - в "Главном эфире".