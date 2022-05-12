В войсках прошел торжественный ритуал вручения благодарностей лучшим бойцам

Обладатели краповых беретов и хорошие спортсмены и военнослужащие, как мы говорим, парни, которые совершили пусть небольшие, но подвиги. Также сержантский состав, который себя проявил. Они выполняли на протяжении полутора лет различные задачи. А также патрульно-постовая служба, и конвоирование, и охрана осужденных. Я скажу, что очень непростой год - осень 2020 года, но и 2021 год был тоже очень напряженный: постоянное усиление, масса провокаций, масса попыток дестабилизации обстановки. Мы все время проводили учения по причине массовых беспорядков. Здесь лучшие из лучших.

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками Беларуси