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В войсках прошел торжественный ритуал вручения благодарностей лучшим бойцам
Сильны как никогда наши внутренние войска и любую задачу по обеспечению безопасности и правопорядка в стране выполнят! Так оценил состояние ведомства Николай Карпенков. В войсках прошел торжественный ритуал вручения благодарностей лучшим бойцам. Это ребята, которые увольняются в запас, но за время службы проявили себя как справедливые, смелые и ответственные военнослужащие. Традиция существует уже 25 лет. За это время более трех тысяч бойцов получили грамоты - «знак качества» внутренних войск. Награда из рук командующего - это всегда ценно и почетно, и сегодня ее получили 57 лучших.
Обладатели краповых беретов и хорошие спортсмены и военнослужащие, как мы говорим, парни, которые совершили пусть небольшие, но подвиги. Также сержантский состав, который себя проявил. Они выполняли на протяжении полутора лет различные задачи. А также патрульно-постовая служба, и конвоирование, и охрана осужденных. Я скажу, что очень непростой год - осень 2020 года, но и 2021 год был тоже очень напряженный: постоянное усиление, масса провокаций, масса попыток дестабилизации обстановки. Мы все время проводили учения по причине массовых беспорядков. Здесь лучшие из лучших.
Вскоре многие из этих ребят продолжат службу в разных подразделениях внутренних войск, МВД и других органах системы обеспечения национальной безопасности нашей страны.