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В войсках прошел торжественный ритуал вручения благодарностей лучшим бойцам

Сильны как никогда наши внутренние войска и любую задачу по обеспечению безопасности и правопорядка в стране выполнят! Так оценил состояние ведомства Николай Карпенков. В войсках прошел торжественный ритуал вручения благодарностей лучшим бойцам. Это ребята, которые увольняются в запас, но за время службы проявили себя как справедливые, смелые и ответственные военнослужащие. Традиция существует уже 25 лет. За это время более трех тысяч бойцов получили грамоты - «знак качества» внутренних войск. Награда из рук командующего - это всегда ценно и почетно, и сегодня ее получили 57 лучших.


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Обладатели краповых беретов и хорошие спортсмены и военнослужащие, как мы говорим, парни, которые совершили пусть небольшие, но подвиги. Также сержантский состав, который себя проявил. Они выполняли на протяжении полутора лет различные задачи. А также патрульно-постовая служба, и конвоирование, и охрана осужденных. Я скажу, что очень непростой год - осень 2020 года, но и 2021 год был тоже очень напряженный: постоянное усиление, масса провокаций, масса попыток дестабилизации обстановки. Мы все время проводили учения по причине массовых беспорядков. Здесь лучшие из лучших.
Николай Карпенков, замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками Беларуси

Вскоре многие из этих ребят продолжат службу в разных подразделениях внутренних войск, МВД и других органах системы обеспечения национальной безопасности нашей страны.