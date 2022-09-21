В ВОЗ довольны сотрудничеством с Беларусью

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с новым представителем Всемирной организации здравоохранения в Беларуси, пост которого занял кандидат наук по специальности "вирусология" врач Сергей Диордица, пишет БелТА.



"Так сложилось, что у нас очень хорошее взаимодействие по системе ВОЗ, - сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, приветствуя нового представителя ВОЗ в Беларуси. - История наших совместных проектов длительная и продуктивная. Спасибо за ту почетную оценку, которую бюро ВОЗ дало нашей стране в рамках борьбы с пандемией. Когда только начинался ковид, был налажен хороший и, главное, быстрый обмен мировыми практиками. Очень важно и то, что в изменяющейся обстановке в условиях ковида коммуникация не терялась. Посещение доктором Хансом Клюге нашей страны, его встреча с Президентом - это все знаковые события. В целом руководством страны в лице нашего Президента оценка ВОЗ очень ценна, и она действительно объективна".



Министр подчеркнул, что ВОЗ играет лидирующую роль в выработке совместных программ с другими агентствами ООН. "Это было выделение ресурсов в условиях ковида, наше взаимодействие с Всемирным банком (до момента введения санкций). ВОЗ в большей степени играла координирующую роль, роль проводника и эксперта для Всемирного банка", - отметил он.



Дмитрий Пиневич не скрывает, что нередко при принятии решений он опирался на экспертов ВОЗ. "Поддержка ВОЗ сыграла хорошую роль в рамках нынешней турбулентности, а также миграционного кризиса", - подчеркнул министр.



В свою очередь Сергей Диордица выполнил почетную миссию и вручил Беларуси символический знак, учрежденный ВОЗ как награду за успехи в области лечения и профилактики коронавирусной инфекции в стране. "Всемирная организация здравоохранения довольна сотрудничеством с Беларусью. Об этом говорит и тот факт, что Республика Беларусь избрана в состав Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения на 2021-2024 годы", - отметил он.



Фото: Минздрав РБ

