В ВОЗ рассказали, когда в Европе пожилых станет больше, чем детей и подростков

К 2024 году в Европе число жителей старше 65 лет превысит количество тех, кто моложе 15 лет. Об этом сообщается в докладе "Пропаганда физической активности и здорового питания для здорового старения в Европейском регионе ВОЗ" Европейского регионального бюро организации (ЕРБ), пишет БЕЛТА.

Как отмечается в докладе, данная тенденция говорит о необходимости проведения определенных реформ в экономике, в системе соцобеспечения и здравоохранения с упором на "здоровое старение", чтобы максимально смягчить возможный эффект от растущего старения населения.

Подчеркивается, что основными средствами в обеспечении здорового состояния организма в преклонном возрасте остаются физическая активность и здоровое питание. В докладе приводится объяснение, почему политики, предприятия и сообщества европейского региона должны создавать больше возможностей и больше инвестировать в то, чтобы облегчить людям выбор здорового образа жизни, тем самым способствуя увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

В докладе также приведены рекомендации для пожилых граждан, среди них - расширение фруктово-овощной диеты и сокращение потребления ультраобработанных продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, а также соблюдение рекомендаций ВОЗ в отношении еженедельной средней физической активности общей продолжительностью 150 минут (это на 28 % снижает общую смертность).