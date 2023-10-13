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В ВОЗ рассказали, когда в Европе пожилых станет больше, чем детей и подростков

В ВОЗ рассказали, когда в Европе пожилых станет больше, чем детей и подростков

К 2024 году в Европе число жителей старше 65 лет превысит количество тех, кто моложе 15 лет. Об этом сообщается в докладе "Пропаганда физической активности и здорового питания для здорового старения в Европейском регионе ВОЗ" Европейского регионального бюро организации (ЕРБ), пишет БЕЛТА.

Как отмечается в докладе, данная тенденция говорит о необходимости проведения определенных реформ в экономике, в системе соцобеспечения и здравоохранения с упором на "здоровое старение", чтобы максимально смягчить возможный эффект от растущего старения населения.

Подчеркивается, что основными средствами в обеспечении здорового состояния организма в преклонном возрасте остаются физическая активность и здоровое питание. В докладе приводится объяснение, почему политики, предприятия и сообщества европейского региона должны создавать больше возможностей и больше инвестировать в то, чтобы облегчить людям выбор здорового образа жизни, тем самым способствуя увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

В докладе также приведены рекомендации для пожилых граждан, среди них - расширение фруктово-овощной диеты и сокращение потребления ультраобработанных продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, а также соблюдение рекомендаций ВОЗ в отношении еженедельной средней физической активности общей продолжительностью 150 минут (это на 28 % снижает общую смертность).

В организации указали на то, что особая ответственность за подготовку к предстоящему демографическому сдвигу лежит на политиках. В связи с этим в докладе приводятся меры, способные помочь в борьбе с подобным вызовом. По мнению авторов документа, объединение систем наблюдения за здоровьем населения в странах региона может способствовать созданию более эффективных подходов к решению этой задачи. Приоритет в политике по продвижению физической активности должен отдаваться социальным связям и программам на уровне местных сообществ. Кроме того, подчеркивается, что в медицинское образование обязательно должна быть включена нутрициология.

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