В выездной студии "Беларусь 1" 3 июля побывали известные политики, спортсмены, деятели культуры и искусства

День Независимости - время, когда особенно хочется сказать теплые слова нашим ветеранам, рассказать о подвиге своих родных, узнать новые подробности подвига под названием Великая Победа. В течение всего праздника Агентство теленовостей в прямом эфире держало руку на пульсе событий из этой выездной студии.



Всего за один день здесь побывало множество уникальных гостей, у каждого из которых - своя история Победы. Здесь делились воспоминаниями потомки великих полководцев, современные политики, спортсмены, деятели культуры и искусства. Как это было? Большой интернациональный марафон эмоций и, конечно, поздравлений - в следующем материале (видео).