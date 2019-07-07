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В выездной студии "Беларусь 1" 3 июля побывали известные политики, спортсмены, деятели культуры и искусства
День Независимости - время, когда особенно хочется сказать теплые слова нашим ветеранам, рассказать о подвиге своих родных, узнать новые подробности подвига под названием Великая Победа. В течение всего праздника Агентство теленовостей в прямом эфире держало руку на пульсе событий из этой выездной студии.
Всего за один день здесь побывало множество уникальных гостей, у каждого из которых - своя история Победы. Здесь делились воспоминаниями потомки великих полководцев, современные политики, спортсмены, деятели культуры и искусства. Как это было? Большой интернациональный марафон эмоций и, конечно, поздравлений - в следующем материале (видео).
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