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В выходные дни в Беларуси ожидаются первые заморозки

В нашу страну идут первые заморозки. Сегодня будет прохладно с сильным порывистым ветром и ночными дождями. В выходные днем температура не превысит 17 градусов тепла. В ночные часы - заморозки до минус 1, а в начале следующей недели - минус 3.

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