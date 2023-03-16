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В выходные до +14°С. Какая погода ждет белорусов на следующей неделе?
Туманы, гололедица и до 14 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Вторник, 14 марта, стал самым теплым днем с начала месяца. В разгар дня столбики термометров стремительно рванули ввысь и дотянули до отметок плюс 6-13. Местами, а по юго-западу на большей части территории, воздух прогрелся до 14-17 градусов тепла. Такая теплая погода стала причиной активного таяния сугробов. Не сдает свои позиции снежный покров лишь по северо-востоку Беларуси. Но уже в среду, 15 марта, погода начала меняться. Атмосферный фронт, медленно смещающийся в восточном направлении, принес в страну не только осадки в виде дождя и мокрого снега, но и более прохладную воздушную массу. Температурный фон немного понизился, но все же превысил климатическую норму на 4-7 градусов", - рассказали в Белгидромете.
В ближайшие дни на погоду в Беларуси будет влиять высокое давление. При переменной облачности будет преимущественно без осадков. Лишь в пятницу, 17 марта, в юго-восточных районах, где еще будет сохраняться влияние малоактивного атмосферного фронта, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью температура воздуха понизится до отрицательных значений, но в дневные часы весеннее солнце прогреет воздух до плюс 4-12. С воскресенья, 19 марта, в юго-западных районах будет еще на пару градусов теплее.
В пятницу,17 марта, будетпреимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку страны местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. По северо-востоку на дорогах местами ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 10 по северу до нуля по югу, днем - 3-9 градусов тепла.
В субботу,18 марта, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по юго-западу до минус 10 по востоку. Днем будет 4-10 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 12.
В воскресенье,19 марта, будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от плюс 2 по юго-западу до минус 8 по северо-востоку. Днем будет 5-12 градусов тепла, в юго-западных районах - до плюс 14.
В ночь на понедельник,20 марта, Беларусь продолжит находиться под защитой области повышенного атмосферного давления, поэтому обойдется без осадков. А днем власть над погодой перейдет к атмосферным фронтам, которые принесут в страну новые порции осадков в виде дождя, местами с мокрым снегом. Вместе с тем плотная фронтальная облачность будет препятствовать ночному выхолаживанию, и минимальная температура воздуха по стране будет находиться в пределах от слабого минуса до слабого плюса. Дневные максимумы будут колебаться от плюс 5 по северо-востоку до 15 градусов тепла по юго-западу.
В понедельник, 20 марта, ночью будет преимущественно без осадков. Днем во многих районах страны кратковременные осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4, по западу - до плюс 6. Днем будет 5-12 градусов тепла, по югу - до плюс 15.
Во вторник,21 марта, ночью на большей части территории, днем местами по стране будут наблюдаться кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В ночные и утренние часы в отдельных районах возможны туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5. Днем будет от плюс 5 по северо-востоку до плюс 14 по юго-западу.
В среду,22 марта, местами по Беларуси - кратковременные осадки (дождь, по северу с мокрым снегом). В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем - от плюс 5 по северо-востоку до плюс 15 по юго-западу.-0-
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