В выходные ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси

В выходные Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах страны, сообщили в МВД Беларуси.

По всей стране наряды ДПС будут контролировать соблюдение скоростных режимов, правил обгона и выезда на полосу встречного движения, проезда пешеходных переходов и перекрестков. Уделят повышенное внимание своевременному выявлению нетрезвых водителей и бесправников.

Также административной ответственности не смогут избежать пешеходы, пренебрегающие требованиями ПДД и игнорирующие использование световозвращателей в темное время суток.

Госавтоинспекция рекомендует в сложных погодных условиях водителям выбирать безопасную скорость, учитывать состояние проезжей части и видимость, избегать резких маневров, а также повысить внимание при проезде пешеходных переходов. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности, а детей перевозить в специальных удерживающих устройствах. Пешеходам же следует быть предельно внимательными при пересечении проезжей части, обозначать себя световозвращающими элементами.

В январе в дорожно-транспортных происшествиях погибли 34 человека, 207 получили травмы, подчеркнули в ведомстве.