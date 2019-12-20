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В выходные местами до плюс 10

Декабрь по-прежнему плюсует! В выходные столбики термометров снова будут показывать положительную температуру, местами до плюс 10. В субботу облачно с прояснениями, ночью в основном без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман и слабый гололед. Водителям и пешеходам нужно быть максимально осторожными. В воскресенье также местами прогнозируется дождь. Ветер юго-восточный, до 10 метров в секунду. Ночная температура - от 2 до 7 тепла.

Более подробный прогноз на ближайшие дни

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