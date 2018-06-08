В выходные опять жарко и сухо

По-прежнему во многих регионах наблюдается дефицит осадков. За май и первые дни июня выпало менее половины нормы осадков. Такая сухая погода, по наблюдениям синоптиков, бывает раз в 10-15 лет. Хозяином и этих выходных останется антициклон.