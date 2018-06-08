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В выходные опять жарко и сухо

По-прежнему во многих регионах наблюдается дефицит осадков. За май и первые дни июня выпало менее половины нормы осадков. Такая сухая погода, по наблюдениям синоптиков, бывает раз в 10-15 лет. Хозяином и этих выходных останется антициклон.

Следующая неделя начнется с понижения атмосферного давления. А вот жара усилится. В лесах - пожароопасно.

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