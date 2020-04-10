В выходные похолодает

По-настоящему весенняя погода, которая установилась в столице и Минской области, сменится ночными заморозками до минус 3. Днем на большей части территории столбики термометров поднимутся от 9 до 12 градусов. Осадков в выходные не прогнозируют. А в начале следующей недели в некоторых районах пройдут кратковременные дожди.



