В выходные синоптики прогнозируют до + 20

Кстати, сейчас самое время отправляться на променад. В выходные синоптики прогнозируют до плюс двадцати. В ночные часы в столице и Минской области возможны небольшие дожди. Прошлой ночью столбики термометров опустились до нуля, в отдельных районах отмечались заморозки до минус трех. А вот завтра днем будет значительно теплее - от четырнадцати до двадцати градусов выше нуля.