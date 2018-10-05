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В выходные синоптики прогнозируют до + 20

Кстати, сейчас самое время отправляться на променад. В выходные синоптики прогнозируют до плюс двадцати. В ночные часы в столице и Минской области возможны небольшие дожди. Прошлой ночью столбики термометров опустились до нуля, в отдельных районах отмечались заморозки до минус трех. А вот завтра днем будет значительно теплее - от четырнадцати до двадцати градусов выше нуля.

А вот начало новой недели принесет с Балтики холодный воздух - ожидается понижение температуры.  

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