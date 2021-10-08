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В выходные в Беларуси без дождей, но с ночными заморозками

Сухая погода с ночными заморозками ожидается в Беларуси в выходные. На большей части страны ночью до минус 5, местами 1-4 градуса выше нуля. Дневной максимум - плюс 14.

В понедельник уже будет по-осеннему дождливо и до плюс 13 днем, а ночью - заморозки.

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