ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В выходные в Беларуси до +10°C

Сегодня метель и морозы, а уже завтра - оттепель. Синоптики вновь прогнозируют резкое изменение погоды. В выходные на большей части страны пройдут кратковременные дожди, возможны туман и гололедица. Ночью от минус 3 до плюс 2, днем - 3-10 тепла.

Теплая весенняя погода сохранится и в начале следующей недели.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все