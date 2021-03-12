В выходные в Беларуси до +10°C

Сегодня метель и морозы, а уже завтра - оттепель. Синоптики вновь прогнозируют резкое изменение погоды. В выходные на большей части страны пройдут кратковременные дожди, возможны туман и гололедица. Ночью от минус 3 до плюс 2, днем - 3-10 тепла.



Теплая весенняя погода сохранится и в начале следующей недели.



