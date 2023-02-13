В выходные в Беларуси ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Во вторник, 14 февраля, на северо-западе страны возможны порывы до 14 метров в секунду, а по востоку и вовсе до 20. Ночью и утром ожидается мокрый снег, слабый гололед и до минус 3. Днем преимущественно без осадков и до 6 градусов тепла.