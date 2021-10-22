В выходные в Беларуси ожидаются дождь, мокрый снег и ночные заморозки

Оранжевый уровень опасности объявлен на предстоящие выходные в Беларуси. Завтра по всей территории страны прогнозируются кратковременные дожди и ночные заморозки - до минус 3. В некоторых районах почувствуется и первое зимнее дыхание - пройдет мокрый снег. Днем воздух прогреется до 6-12 тепла.