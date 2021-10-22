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В выходные в Беларуси ожидаются дождь, мокрый снег и ночные заморозки
Оранжевый уровень опасности объявлен на предстоящие выходные в Беларуси. Завтра по всей территории страны прогнозируются кратковременные дожди и ночные заморозки - до минус 3. В некоторых районах почувствуется и первое зимнее дыхание - пройдет мокрый снег. Днем воздух прогреется до 6-12 тепла.
В начале следующей недели по всей территории страны без осадков. Днем - не более 12 тепла, а ночные заморозки усилятся до минус 5.
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