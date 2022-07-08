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В выходные в Беларуси ожидаются дожди, грозы и до плюс 27°С

В предстоящие выходные в нашей стране синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Завтра на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью температура воздуха составит от 9 до 14 градусов, днем - от плюс 21 до 27. В воскресенье в дневные часы температура воздуха не превысит 18 - 25 градусов. Возможны дожди и грозы.

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