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В выходные в Беларуси ожидаются кратковременные дожди и ночные заморозки

Кратковременные дожди и ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные, утром возможен туман. Температура днем составит от 8 до 14 тепла, ночью - от минус 1 до плюс 6.

Начало следующей недели будет дождливым. Ночные заморозки усилятся до минус 2, днем - до 13 тепла.

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