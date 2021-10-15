В выходные в Беларуси ожидаются кратковременные дожди и ночные заморозки

Кратковременные дожди и ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные, утром возможен туман. Температура днем составит от 8 до 14 тепла, ночью - от минус 1 до плюс 6.



Начало следующей недели будет дождливым. Ночные заморозки усилятся до минус 2, днем - до 13 тепла.