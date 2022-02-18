В выходные в Беларуси прогнозируется штормовой ветер

Сильный ветер ожидается на выходных в Беларуси. Порывы местами будут достигать 25-30 метров в секунду. В Брестской и Гродненской областях объявлен красный, а по стране оранжевый уровень опасности. При этом днем прогнозируется 3-8 градусов тепла, ночью минус 2 - плюс 4.