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В выходные в Беларуси прогнозируется штормовой ветер

Сильный ветер ожидается на выходных в Беларуси. Порывы местами будут достигать 25-30 метров в секунду. В Брестской и Гродненской областях объявлен красный, а по стране оранжевый уровень опасности. При этом днем прогнозируется 3-8 градусов тепла, ночью минус 2 - плюс 4.

В начале следующей недели сохранится теплая, но с осадками погода. В целом температурный фон за первую половину февраля оказался на 3-5 градусов выше климатической нормы.

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