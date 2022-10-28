В выходные в Беларуси ветрено и до плюс 17°С

Неустойчивый характер погоды сохранится и в ночные часы воскресенья. А вот днем с ростом атмосферного давления осадки в республике прекратятся. В ночные часы местами, днем на большей части территории ожидается усиление ветра. В ночные часы температура воздуха по стране составит плюс 5° - плюс 10° С, дневной фон температур будет находиться в пределах от плюс 8° до плюс 13° С.

Марина Грицкевич, замначальника службы Республиканского центра по гидрометеорологии