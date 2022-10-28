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В выходные в Беларуси ветрено и до плюс 17°С

Теплые, но ветреные выходные ожидаются в Беларуси: порывы местами будут достигать 15-18 метров в секунду. Завтра прогнозируются кратковременные дожди. Ночью - от плюс 6 до плюс 12. Днем будет до 17 тепла.

Неустойчивый характер погоды сохранится и в ночные часы воскресенья. А вот днем с ростом атмосферного давления осадки в республике прекратятся. В ночные часы местами, днем на большей части территории ожидается усиление ветра. В ночные часы температура воздуха по стране составит плюс 5° - плюс 10° С, дневной фон температур будет находиться в пределах от плюс 8° до плюс 13° С.
Марина Грицкевич, замначальника службы Республиканского центра по гидрометеорологии

В начале следующей недели погода существенно не изменится. Осадков станет меньше, а ночью в отдельных районах возможны заморозки.

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