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В выходные в Беларуси ветрено и до плюс 17°С
Теплые, но ветреные выходные ожидаются в Беларуси: порывы местами будут достигать 15-18 метров в секунду. Завтра прогнозируются кратковременные дожди. Ночью - от плюс 6 до плюс 12. Днем будет до 17 тепла.
Неустойчивый характер погоды сохранится и в ночные часы воскресенья. А вот днем с ростом атмосферного давления осадки в республике прекратятся. В ночные часы местами, днем на большей части территории ожидается усиление ветра. В ночные часы температура воздуха по стране составит плюс 5° - плюс 10° С, дневной фон температур будет находиться в пределах от плюс 8° до плюс 13° С.
В начале следующей недели погода существенно не изменится. Осадков станет меньше, а ночью в отдельных районах возможны заморозки.
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