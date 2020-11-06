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В выходные в Минске и области будет облачно с прояснениями

Туман и до плюс 13. Такая погода ожидается в выходные в Минске и области. Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах возможны осадки. Ночью столбики термометров поднимутся до 3 - 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6 - 13. Погода на этой неделе на 2 - 5 градусов выше климатической нормы и больше соответствует середине октября.

На следующей неделе значительно похолодает. Температура воздуха вернется к своей климатической норме. На большей части территории преимущественно без осадков.

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