Туман и до плюс 13. Такая погода ожидается в выходные в Минске и области. Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах возможны осадки. Ночью столбики термометров поднимутся до 3 - 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6 - 13. Погода на этой неделе на 2 - 5 градусов выше климатической нормы и больше соответствует середине октября.