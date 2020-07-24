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В выходные в столице и Минской области тепло сохранится, но ночи будут прохладными

Тепло сохранится в столице и Минской области и в выходные, но ночи будут еще прохладными - от 8 до 14 градусов. Днем температура воздуха от 21 до 26 градусов, прогнозируется дождь с грозами.

Несмотря на то, что жара чередуется с дождями, в некоторых районах Минской области по-прежнему действует запрет на посещение лесов. В этом списке - Березинский, Крупский, Смолевичский и Минский районы.

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