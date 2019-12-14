В выходные в столице стартуют новогодние ярмарки

Около Дворца спорта на фуд-кортах можно угоститься разными вкусностями. А на Октябрьской площади попробовать деликатесы и приобрести праздничные сувениры предлагают в стеклянных ульях. Впервые торговые ряды в этом году развернутся около Комаровского рынка. "Метелица" зашумит там 22 декабря. Ярмарка будет в форме деревянных домиков под звездным небом. Популярной новогодней локацией у молодежи опять будет гастродворик. Горячие напитки и рождественские пряники можно будет приобрести с 25 декабря.