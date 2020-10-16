В выходные возможны заморозки и мокрый снег

Кратковременные дожди и до плюс 10. Такая погода днем в Минской области. Ветер северный с порывами до 8 метров в секунду. Днем в столице плюс 6-8 градусов, ночью же столбики термометров опустятся до плюс 1. В выходные характер погоды изменится. Станет больше осадков, возможен первый мокрый снег и ночные заморозки. Кстати, такой температурный фон на несколько градусов ниже нормы.