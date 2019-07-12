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В высших учебных заведениях Беларуси стартовал прием документов
В Беларуси сегодня начался новый этап вступительной кампании. В высших учебных заведениях стартовал прием документов. Регистрация продлится до 17 июля включительно. А с 18-го - для некоторых специальностей стартуют испытания внутри вузов. В этом году на бюджетную форму обучения запланирован набор чуть более 26-ти тысяч студентов. Результаты зачисления на бюджетную форму обучения будут известны абитуриентам не позднее 28 июля, на платную - до 6 августа.
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