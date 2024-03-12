В выставочных залах Музея истории города Минска представлена ретроколлекция свадебной моды и культуры

История свадебной моды и культуры - в выставочных залах Музея истории города Минска. В основе экспозиции - коллекция свадебных платьев и аксессуаров от 50-х годов ХХ века. Это и свадебные фотографии, и альбомы, акты и свидетельства о заключении брака, открытки, приглашения и атрибуты церковного обряда венчания.