3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
В выставочных залах Музея истории города Минска представлена ретроколлекция свадебной моды и культуры
История свадебной моды и культуры - в выставочных залах Музея истории города Минска. В основе экспозиции - коллекция свадебных платьев и аксессуаров от 50-х годов ХХ века. Это и свадебные фотографии, и альбомы, акты и свидетельства о заключении брака, открытки, приглашения и атрибуты церковного обряда венчания.
Экскурс по свадебной моде с показом современной коллекции представит Лариса Гулякевич (подробности в видео).