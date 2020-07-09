В Windows исчезнет панель управления?

Об этом сообщает издание Windows Latest. Журналисты заметили, что в актуальной версии ОС для разработчиков под названием Windows 10 Build 20161 возможности раздела "Панель управления"были ограничены. В частности, при нажатии на одноименный пункт меню система начала открывать встроенное приложение "Настройки".



Несмотря на однозначные намеки на устранение элемента, некоторые настройки в системе до сих пор доступны только через панель управления. Например, в приложении "Настройки"нет пункта "Дополнительные параметры питания".



Опрошенные изданием специалисты заявили, что панель управления не исчезнет из Windows как минимум до 2021 года.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

