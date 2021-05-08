В столичном парке Победы продолжается "Забег отважных". Открыли соревнования самые младшие участники, которые даже на непростой дистанции показали азарт, характер и стойкость. После на старты вышли представители старших возрастных групп. Всего в "Забеге отважных" принимают участие около двух с половиной тысяч человек. Это максимальная квота, которая была заполнена за неделю. "Забег отважных" - уже традиционное мероприятие, которое организаторы будут развивать и дальше.

