3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В заказнике "Налибокский" обитает более 270 тарпановидных лошадей
Интересным маршрутом для гостей II Игр СНГ, которые пройдут в Беларуси с 3 по 15 августа, может стать заказник "Налибокский". В пуще сейчас более 270 тарпановидных лошадей. Новый вид, обитавший на наших землях в конце XIX века, вывели ученые, в Воложинский район животных привезли из Нидерландов. Всего за четыре года лесной табун стал брендом заказника. Проект направлен на восстановление биоразнообразия.
Сергей Тумель, замдиректора республиканского ландшафтного заказника "Налибокский":
Благодаря этим лошадкам это урочище приобрело вторую жизнь. Их называют еще живыми газонокосилками. Т. е. обкашивать эту территорию не надо, она не зарастает. Благодаря лошадкам здесь трава свежая. Благодаря им сюда стали заходить другие животные: краснокнижный барсук, лось, олень, мишка на фотоловушки попадал неоднократно.
Экопроектом интересуются как белорусы, так и туристы. В перспективе специалисты расширят ареал обитания лошадей.
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов