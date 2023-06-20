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В заказнике "Налибокский" обитает более 270 тарпановидных лошадей

Интересным маршрутом для гостей II Игр СНГ, которые пройдут в Беларуси с 3 по 15 августа, может стать заказник "Налибокский". В пуще сейчас более 270 тарпановидных лошадей. Новый вид, обитавший на наших землях в конце XIX века, вывели ученые, в Воложинский район животных привезли из Нидерландов. Всего за четыре года лесной табун стал брендом заказника. Проект направлен на восстановление биоразнообразия.

Сергей Тумель, замдиректора республиканского ландшафтного заказника "Налибокский":
Благодаря этим лошадкам это урочище приобрело вторую жизнь. Их называют еще живыми газонокосилками. Т. е. обкашивать эту территорию не надо, она не зарастает. Благодаря лошадкам здесь трава свежая. Благодаря им сюда стали заходить другие животные: краснокнижный барсук, лось, олень, мишка на фотоловушки попадал неоднократно.

Экопроектом интересуются как белорусы, так и туристы. В перспективе специалисты расширят ареал обитания лошадей.

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