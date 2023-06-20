В заказнике "Налибокский" обитает более 270 тарпановидных лошадей

Сергей Тумель, замдиректора республиканского ландшафтного заказника "Налибокский":

Благодаря этим лошадкам это урочище приобрело вторую жизнь. Их называют еще живыми газонокосилками. Т. е. обкашивать эту территорию не надо, она не зарастает. Благодаря лошадкам здесь трава свежая. Благодаря им сюда стали заходить другие животные: краснокнижный барсук, лось, олень, мишка на фотоловушки попадал неоднократно.