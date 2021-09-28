В залах Национального художественного музея подведут итоги пленэра "Святасць зямлі беларускай"

Итоги пленэра "Святасць зямлі беларускай" подведут сегодня в залах Национального художественного музея.

Шестой форум базировался весь сентябрь в Ивенце. Живопись вне мастерских создавали не только белорусские художники. Пленэр сохранил международный статус: работали мастера Молдовы и России. Все полотна - посвящение первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси Митрополиту Филарету.

На кульминационной выставке (кроме облачений владыки и исторически важных для страны икон) презентуют и лучшие детские рисунки. Учащиеся общеобразовательных и воскресных школ страны зарисовали белорусские храмы и эпизоды церковной жизни.

В Минске появится памятник Митрополиту Филарету