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В залах Национального художественного музея подведут итоги пленэра "Святасць зямлі беларускай"
Итоги пленэра "Святасць зямлі беларускай" подведут сегодня в залах Национального художественного музея.
Шестой форум базировался весь сентябрь в Ивенце. Живопись вне мастерских создавали не только белорусские художники. Пленэр сохранил международный статус: работали мастера Молдовы и России. Все полотна - посвящение первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси Митрополиту Филарету.
На кульминационной выставке (кроме облачений владыки и исторически важных для страны икон) презентуют и лучшие детские рисунки. Учащиеся общеобразовательных и воскресных школ страны зарисовали белорусские храмы и эпизоды церковной жизни.
В Минске появится памятник Митрополиту Филарету
Параллельно в Минске готовятся увековечить память о Митрополите Филарете. Его благословение застынет в бронзе у Свято-Духова Кафедрального собора. Коллектив скульпторов во главе с мастером Андреем Хотяновским работает над эскизом памятника белорусскому иерарху.
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